Дворкович: Медведев начал работать тогда, когда кризис поразил всю систему

Экономические реформы остановились в России в результате кризиса, а не из-за плохого государственного управления. Вице-премьер Аркадий Дворкович в Давосе рассказал, что премьер Дмитрий Медведев начал работать в то время, когда кризис поразил всю систему.

По словам вице-премьера, также бюрократия не была эффективной. Отвечая на вопрос в интервью телеканалу Davos Today о том, что многие инвесторы разочарованы в реформах Медведева, Дворкович сказал: "Находясь в правительстве, легче проводить конкретные реформы в инфраструктуре, институтах, инвестиционном климате", передает РИА Новости.

По словам Дворковича, в течение следующих шести месяцев можно будет увидеть "конкретные действия, приватизацию в электроэнергетике и улучшение бизнес-климата согласно дорожным картам, созданным вместе с бизнес-сообществом".

Вице-премьер подчеркнул, что не видит необходимости в кадровых изменениях в российском правительстве.