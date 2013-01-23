Центробанк выпустил килограммовую золотую монету

Сегодня Центробанк России выпустил памятную золотую монету с символикой Универсиады 2013 года, которая будет стоить 2 млн. рублей.

На лицевой стороне монеты помещено изображение двуглавого орла. Обратную ее сторону «облюбовали» представители легкой атлетики, хоккея на траве, футбола, баскетбола, волейбола, художественной гимнастики, прыжков в воду и гребли.

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, сегодня также выпускаются в обращение памятные серебряные монеты номиналом 3, 25 рублей и золотые номиналом 50, 10 тыс. рублей.

Две золотые монеты номиналом 50 руб. и 10 тыс. руб. круглой формы диаметром 22,6 мм и 100 мм. Масса драгоценного металла в чистоте в первой монете составляет 7,78 г, во второй - 1 кг. Проба сплава - 999. Тираж монеты номиналом 50 руб. - 1,5 тыс., монеты номиналом 10 тыс. руб. - 100.