В России с прошлого года прекратили чеканить 1 и 5 копеек

Во вторник первый зампред Центрального банка Георгий Лунтовский сообщил журналистам, что Банк России с прошлого года больше не чеканит мелкие монеты номиналами 1 и 5 копеек, и не планирует выпускать 10-тысячную банкноту.

Как пояснил Георгий Лунтовский, ЦБ отказался от чеканки мелких монет, поскольку банки и магазины их не заказывают, и имеющихся в обращении монет вполне достаточно.

"Монеты 1 и 5 копеек мы уже не чеканим. Но сами полностью отказаться от выпуска этих монет мы не можем. Надо решать это законодательным путем", — сказал он.

По его словам, в нынешних условиях вообще нет необходимости в использовании копеек. "Я бы до рубля округлил, но не я принимаю такое решение", — сказал он, отметив, что для ЦБ убыточной является чеканка всех монет, за исключением 5 и 10 рублей.

Банк России несколько лет назад разослал письма с предложением отказаться от выпуска 1 и 5 копеек представителям всех ветвей власти, однако пока соответствующих решений нет.

Он также рассказал, что в одном из торговых центров Ростова-на-Дону был установлен автомат для обмена мелких монет на бумажные деньги, планируем это развивать и дальше.

Говоря о выпуске 10-тысячной банкноты, первый зампред ЦБ пояснил, что ее выпуск является преждевременным, "пока инфляция не снизится до 1-2%, проводить такие мероприятия смысла нет". По его мнению, такая купюра не будет востребована, поскольку сегодня средняя зарплата по стране составляет 26 тысяч рублей, а средняя сумма повседневных покупок — 492 рубля.

Кроме того, банк больше не планирует допечатывать банкноты номиналом 10 рублей и пока не планирует новую модификацию банкнот, передают российские СМИ.