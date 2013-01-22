«Черноморнефтегаз» обеспечил Крым газом собственной добычи на 65%

В 2012 году добыча природного газа на шельфе Черного и Азовского морей обеспечила потребности потребителей Крыма в голубом топливе на 65%.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики Крыма, по сравнению с 2011 годом рост обеспечения составил 12 п.п.

Всего из газотранспортной системы полуострова в прошлом году было отобрано 1,8 млрд кубометров. При этом добыча природного газа на шельфе Черного и Азовского морей составила 1,17 млрд кубометров.

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