Бывшего зампреда Банка России Вьюгина нанял американский банк

Бывший заместитель председателя Банка РФ и экс-глава Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин стал сотрудником одного из крупнейших американских банков Morgan Stanley.

Morgan Stanley нанял Вьюгина консультантом своей "дочки" в России по вопросам ведения бизнеса, передает агентство Reuters.

Олег Вьюгин рассказал, что в его обязанности входит консультировать по условиям введения бизнеса и клиентам. У него контракт советника без необходимости присутствия в офисе. В его ближайших планах пока нет намерения занять менеджерскую позицию в банке Morgan Stanley.

Олег Вьюгин с 2007 года возглавляет совет директоров МДМ-банка. По его словам, он сохранит свою должность в кредитной организации. Контракт же с Morgan Stanley можно прервать в любой момент через уведомление одной из сторон.