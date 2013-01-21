Российские ученые придумали защиту от финансовой угрозы Запада

Академики РАН подготовили проект документа, в котором предлагаются меры по защите российской экономики от финансовой угрозы со стороны западных стран. Документ подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Forbes.

В своем документе российские ученые предлагают ввести налог на операции с иностранной валютой (налог Тобина), который позволит ограничить спекулятивные операции и предотвратит массовую скупку российских активов иностранными компаниями в случае падения цен на нефть.

Специалисты считают необходимым разделить банки на коммерческие и инвестиционные, жестко разграничить расчетную и посредническую функции, ввести стопроцентное резервирование депозитов в организациях, осуществляющих платежи. Взамен предлагается предоставить банкам рефинансирование от ЦБ по низким ставкам на срок от трех до семи лет, что будет соответствовать производственным циклам заемщиков.

По мнению российских ученых, за счет увеличения финансирования без повышения госдолга удастся создать опережающий экономический рост. А для финансирования инфраструктуры и высокотехнологичного производства ученые предлагают использовать средства резервных фондов.

Кроме того, в РАН считают необходимым запустить "револьверные государственные инвестиции" - чиновники за счет бюджета будут создавать производственные мощности, а потом продавать их частным инвесторам, а на вырученные средства построятся новые объекты.

В 2012 году академик РАН и советник президента РФ Сергей Глазьев написал Владимиру Путину послание, в котором утверждал, что против России ведется "финансовая война", которую ведут крупнейшие государства мира, в частности США, Япония, Великобритания и страны Евросоюза. Они наращивают свою валютную эмиссию, с помощью чего скупают реальные активы в России. Так, по данным Глазьева, за последние два года было эмитировано 1,5 триллиона долларов, 1,2 триллиона евро и "сравнимые суммы" в иенах и фунтах стерлингов. По мнению Сергея Глазьева, в условиях наращивания эмиссии мировых валют возникает угроза поглощения российских активов иностранным фиктивным капиталом.

Эмитированные доллары направляются на кредитование долговых пирамид и скупку реальных активов по всему миру. Этот процесс сопровождается организацией государственных переворотов и применением военной силы в отношении слабых, но богатых природными ресурсами стран. Сегодня результаты моделирования динамики глобального кризиса показывают новую волну спада в ближайшие два года с резким падением цен на нефть, сообщал академик РАН в своем послании президенту РФ.