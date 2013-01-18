В Белоруссии с 16 января подорожал бензин в среднем на 5 процентов за один литр. Концерн «Белнефтехим» утвердил новые отпускные и розничные цены на бензин и дизельное топливо, реализуемые через АЗС.

Бензин Нормаль-80 со среды в Белоруссии стоит 7200 рублей, бензин АИ-92 К3 – 7300 рублей, бензин АИ-92 К5 – 7400 рублей, бензин АИ-95 – 7800 рублей, дизтопливо – 8000 рублей, дизтопливо Евро-5 – 8400 рублей, дизтопливо «Арктика» — 9300 рублей.



В концерне пояснили, что автомобильного топлива подорожание вызвано ростом на 20 процентов ставок акцизов на нефтепродукты в 2013 году, четырехкратным ростом тарифов на железнодорожные перевозки нефтепродуктов по территории Белоруссии.

Целью подорожания также является поэтапное сближения цен на товары в странах Таможенного союза (на 11 января уровень цен на нефтепродукты в Беларуси был ниже уровня цен в России на 14–20 процентов).