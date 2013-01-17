Российские международные резервы сократились

За неделю - с 4 по 11 января, международные резервы России сократились на 11 миллиардов долларов и составили 526,4 миллиарда долларов, сообщается в четверг в материалах Банка России, опубликованных на официальном сайте.

Сообщается, что до 4 января резервы стабильно росли. Сейчас резервы вернулись к показателям начала декабря 2012 года, когда их объем составлял около 527 миллиардов.

Международные резервы - это высоколиквидные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства Российской Федерации, состоят из вложений в драгоценные металлы или иностранные валюты. Они могут сокращаться, если Банк России тратит валюту во время интервенций, направленных на поддержку курса рубля, а также в результате переоценки валют и золота.