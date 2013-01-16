Путин: замедление экономического роста в России вызывает беспокойство. ВИДЕО

Экономические показатели конца 2012 года, замедление экономического роста в России вселяют беспокойство. С таким заявлением выступил Владимир Путин на сегодняшнем совещании в Кремле по экономическим вопросам, на котором обсуждались финансовые итоги года и меры по дальнейшему развитию экономики страны.

"Окончательных цифр за декабрь пока нет, возможно, они окажутся более обнадёживающими, но результаты ноября вселяют определённое беспокойство", - отметил президент, сообщила пресс-служба Кремля.

По оценкам Минэкономразвития, которые привел президент, годовой рост ВВП замедляется. Затихающую динамику демонстрирует и промышленное производство, и инвестиции, наблюдаются некоторые проблемы и в сельском хозяйстве.



Путин пояснил, что в прошлом году ситуация в мировой экономике, на финансовых рынках была довольно напряженной, что сказалось и на российской экономике.

"Колебания на глобальных рынках прежде всего сказались на волатильности российского финансового и валютного рынков. Курс рубля в течение года постоянно менялся. Однако такое положение дел стало для нас уже привычным. Должен прямо сказать и свою позицию, оно имеет и положительную сторону, такое положение дел, поскольку подобное колебание курса позволяет в высокой степени изолировать ситуацию в реальном секторе экономики от действий финансовых спекулянтов. Повторяю, здесь есть и минусы, и плюсы, надо посмотреть на эту проблему со всех сторон", - подчеркнул Путин.

В целом, по словам главы государства, предварительные итоги 2012 года выглядят сравнительно удовлетворительно. Как сказал Путин, бюджет прошлого года исполнен без дефицита, подросли "значительные резервы", а инфляция составила 6,6%.

ВИДЕО пресс-службы президента РФ.