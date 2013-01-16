Минфин: Бюджет России-2012 был исполнен с нулевым дефицитом

Министр финансов России Антон Силуанов заявил на Гайдаровском форуме, что федеральный бюджет России в 2012 году был исполнен с нулевым дефицитом. Он также добавил, что российский бюджет существенно зависит от конъюнктуры.

Министр сказал в среду на форуме, проходящем в Российской академии народного хозяйства: "У нас действительно нет дефицита бюджета, у нас за прошлый год бюджет свелся с нулевым балансом". "За прошлый год у нас ненефтегазовый дефицит составил 10,6% ВВП, это не маленькая сумма, это больше чем в 2011 году на процентный пункт практически", - отметил глава Минфина.

В конце декабря 2012 года Минфин прогнозировал, что дефицит федерального бюджета России по итогам года будет на уровне 0,25% ВВП.

Антон Силуанов также отметил, что России необходимы структурные реформы, а не наращивание госрасходов и стимулирование за счет этого потребительского спроса. Последнее, по его мнению, несет в себе опасность стабильности экономики. Так, нулевой баланс бюджета, отметил министр, это "большая зависимость от конъюнктуры, и это прекрасно все видят". В таких условиях говорить об увеличении государственного спроса и статей, зависящих от внешнеэкономической конъюнктуры, не приходится.

Сегодня, по словам министра, первоочередная задача - это проведение структурных преобразований, которые могут дать дополнительный импульс развитию.

В ответ на глобальный экономический кризис Россия приняла бюджетное правило, которое позволяет прогнозировать и понимать российскую экономику, видеть, какие расходные обязательства мы можем себе позволить, от чего мы должны отказаться, "и мы будем этому следовать", - цитируют главу Минфина российские СМИ.