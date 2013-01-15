США могут объявить дефолт в середине февраля

Министр финансов США Тимоти Гайтнер сообщил, что дефолт может быть объявлен к середине февраля, если Конгресс не договорится по вопросу о потолке госдолга в ближайшее время.

В настоящее время потолок госдолга в США составляет 16,394 триллиона долларов. В последний раз он повышался год назад, в конце января 2012 года. Страна преодолела этот потолок 31 декабря прошлого года, но Минфин принял меры, необходимые для продолжения обслуживания долга.

Договоренности о поднятии потолка Администрация и Конгресс США должны достигнуть до 1 марта. Иначе страна не сможет платить по своим обязательствам, лишившись возможности обслуживать свои обязательства уже с середины февраля или начала марта.

Минфин сейчас предпринимает беспрецедентные меры, чтобы избежать дефолта. Глава этого ведомства призвал республиканцев в Конгрессе как можно быстрее приступить к обсуждению этого вопроса и поднять потолок госдолга без промедлений, сообщает РИА Новости.

Ранее с таким же призывом к конгрессу обратился и президент страны Барак Обама. Он заверил, что подъем потолка госдолга не вызовет увеличения госрасходов, против чего категорически возражают республиканцы.

Напомним, в США летом 2011 года дефолт удалось предотвратить буквально за сутки до его объявления.