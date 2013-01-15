Глава Счетной палаты Сергей Степашин во вторник, 15 января, сообщил, что в 2013 году ведомство проверит крупнейшие российские компании: "Газпром", "Росагролизинг", "Аэрофлот", "Роснано", РусГидро", "Росатом".

В рамках проверки в "Аэрофлоте" аудиторы изучат вопрос формирования цен на билеты."Посмотрим конкурентную среду. Почему не пускаем туда международные компании, которые стучатся к нам", - пояснил Степашин. "Ну хватит обманывать народ, на самом деле!", - призвал глава Счетной палаты.

Проверка монополиста - "Газпрома" - станет первой за пять лет.

"АН" сообщали, что ведомство Степашина планирует проверить в этом году компанию экс-главы Минсельхоза Елены Скрынник ОАО "Росагролизинг".