Медведев запустил на полную мощность газовое месторождение на Ямале

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во вторник посетил Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение на Ямале, где принял участие в церемонии пуска месторождения на полную мощность.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал премьеру об истории разработки месторождения, представив небольшой документальный фильм, передает пресс-служба российского кабмина.

Затем Дмитрий Медведев с Алексеем Миллером перешли к диспетчерскому пульту, у которого сотрудники месторождения доложили о готовности к вводу новых агрегатов в строй.

Выслушав доклады технических специалистов, глава правительства отдал приказ о выводе месторождения на проектную мощность, составляющую 130 млрд кубометров газа в год.

Через несколько минут сырьё с новой установки по подготовке газа и газоконденсата к транспортировке уже поступило в единую систему газоснабжения страны.



Нефтегазоконденсатное месторождение Заполярное, открытое в 1965 году, находится в 220 км от Нового Уренгоя. По объёму запасов месторождение Заполярное относится к категории уникальных – около 3 трлн кубометров газа. Площадь Заполярного – 8745 га, в длину оно простирается на 50 км, в ширину – на 30 км. Это позволяет вести разработку месторождения всего тремя установками комплексной подготовки газа.

Заполярное месторождение состоит из нескольких слоёв – сеноманских, валанжинских и ачимовских отложений. Сеноманские отложения богаты природным газом, валанжинские – газом, нефтью и газовым конденсатом, ачимовские – ценнейшим газовым конденсатом и нефтью.

В настоящее время на Заполярном месторождении ведётся дальнейшая разработка сеноманских залежей, построены дополнительные скважины, что позволит увеличить добычу газа.

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