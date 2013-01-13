Администрация США отказалась чеканить монету в $1 триллион

Госдолг США достиг астрономической суммы - 16 триллионов 394 миллиардов долларов. Иными словами: каждый американский налогоплательщик должен кредиторам Соединенных Штатов 140 тысяч долларов.

В этих условиях и родилась идея отчеканить платиновую монету в 1 триллион долларов. Дело в том, что, по закону, без одобрения Конгресса правительство не может печатать бумажные деньги, но запрет не распространяется на чеканку монет. Этой лазейкой и предлагалось воспользоваться.

Однако Белый дом устами своего пресс-секретаря Джея Карни отверг такую возможность, передает РИА Новости.

Выпуск платиновой монеты в 1 триллион долларов не решит проблемы госдолга США. К такому выводу пришли в Белом доме. Там предпочитают искать другие пути выхода из ситуации, при которой у правительства попросту не окажется средств для погашения своих финансовых обязательств.

Чтобы этого избежать, необходимо вновь повысить "потолок" госдолга. Для этого нужно согласие Конгресса, Палату представителей которого контролирует Республиканская партия. А она не торопится и отказывается голосовать за увеличение предела национального долга.

"АН" писали, что президент США в конце декабря выражал надежду на то, что демократам и республиканцам все же удастся выработать компромиссное решение и не допустить отрицательного воздействия проблемы на финансовые рынки. Договориться не удалось.

Если Белый дом и Конгресс в ближайшее время не достигнут соглашения по вопросу о повышении лимита государственного долга, то дефолт в США может произойти уже в феврале. Экономике грозят рецессия и спад: будет достигнут потолок государственного долга, закончится действие налоговых льгот, а расходные статьи бюджета ждет принудительное сокращение