Белый дом отказался чеканить монету в $1 трлн

Министерство финансов США официально отказалось от возможности отчеканить платиновую монету номиналом в $1 трлн. Согласно законам в Соединенных Штатах, Белый дом не вправе "включить печатный станок" без согласия Конгресса.

Закон разрешает Минфину США выпускать только платиновые монеты любого достоинства. Идею предложили еще два года назад в качестве решения одной из главных финансовых проблем Соединенных Штатов — гигантского государственного долга, который постоянно растет.

Но в резерве у Белого дома остаются и другие возможность оттянуть наступление дефолта, не спрашивая мнения парламентариев.

Президенту США Бараку Обаме предлагали провести дополнительный выпуск гособлигаций или воспользоваться 14-й поправкой к Конституции, согласно которой правомерность госдолга не может быть поставлена под сомнение никакими инстанциями. Глава государства отказался от всех этих возможностей.

Монету достоинством в триллион долларов, как считают сторонники этой идеи, можно было бы разместить на депозите в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. А средства использовались бы для оплаты госрасходов – таким образом момент наступления дефолта. Теоретически одной пригоршни такой мелочи астрономического достоинства хватило бы, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами.