В 2012 году внешний долг России вырос на 15,4%

По данным Банка России, опубликованных 11 января, говорится, что в 2012 году внешний долг страны вырос на 15,4% - с 540,555 миллиарда долларов на 1 января 2012 года он вырос до 623,963 миллиарда долларов на 1 января 2013 года.

То есть, за год внешний долг России вырос на 83,408 миллиардов долларов, сообщает Центробанк.

Чистый отток капитала за 2012 год составил 56,8 миллиардов долларов, что на 10 миллиардов долларов ниже прогноза банка. В четвертом квартале отток капитала составил 9,4 миллиардов долларов. Таким образом, чистый отток капитала за год оказался меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.