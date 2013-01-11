В дни праздников инфляция выросла втрое - Росстат

В пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила, что за дни новогодних праздников с 1 по 9 января 2013 года инфляция в России составила 0,3%, что втрое выше показателя роста цен за аналогичный период 2012 года.

По данным Росстата, основной причиной роста цен за прошедшие полторы недели, стало существенное подорожание водки на 9,1%, фруктов и овощей, а также рост цен на проезд в общественном транспорте.

Так, за период новогодних праздников плодоовощная продукция в целом выросла в цене на 2%, больше всего подорожала капуста - на 3,5%, репчатый лук и морковь - на 2,3-3%, а также картофель - на 2,3%. Ржаной хлеб, пшеничная мука и яйца стали дороже на 0,4-0,5%.

Автомобильный бензин подорожал на 0,2%, дизельное топливо - на 0,3%.

Если говорить о проезде в городском наземном транспорте, то с 2013 года он стал существенно дороже: цены на проезд в автобусах подорожали на 2,1%, а в трамвае - на 6%, в метро - на 1,1%, сообщается на сайте ведомства.