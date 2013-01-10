Американский посол обещает Латвии приход инвесторов из США

Посол США в Латвии Марк Пекала считает Латвию хорошим местом для привлечения американских инвестиций. Преимущества Латвии – «прекрасное географическое положение и хорошо образованная, умная рабсила, владеющая несколькими языками и технологически очень хорошо интегрированная в XXI веке», считает дипломат.

«Латвия за последние 20 лет чрезвычайно прогрессировала в укреплении власти закона, прозрачности, честности и среды, в которой могут действовать инвесторы. Во многих индексах Латвия занимает действительно высокие места, например, как место для начала бизнеса. За 20 лет Латвия действительно многое сделала для улучшения прозрачности, власти закона и суда и для того, чтобы стать привлекательной для американских инвесторов», - сказал посол в интервью информационному агентству BNS.

В настоящее время США - 12-й крупнейший инвестор в латвийскую экономику. Это означает сотни миллионов долларов инвестиций. Посол уверен, что визит в Латвию госсекретаря США Хиллари Клинтон и посещение страны делегацией американских бизнесменов минувшим летом, станут стимулом для увеличения американских инвестиций.

В качестве примера взаимодействия американских и латвийских компаний Марк Пекала привел сотрудничество бизнес-инкубатора «Ideju viesnica» в Латгалии с бизнес-инкубатором в Нью-Орлеане.

Россия опережает США по размеру инвестиций в латвийскую экономику. Этому в значительной степени способствовали изменения в законе об иммиграции, позволяющие при покупке недвижимости иностранцам получать вид на жительство в стране.