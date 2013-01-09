«Черноморнефтегаз» довел добычу газа до рекордного количества кубометров в сутки

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» довело суточную добычу природного газа на шельфе Черного и Азовского морей до 4 млн кубометров.

Таких показателей компания еще никогда не достигала в своей истории. В советское время максимальную добычу газа зафиксировали в 85-86-е годы (около трех миллионов кубометров в сутки), а в прошлом десятилетии - в 2006-м году (около трех с половиной миллионов кубометров в сутки), передает пресс-служба предприятия.

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