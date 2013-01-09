В странах Балтии уровень безработицы снижается, в Европе растёт

На фоне рекордного роста безработицы в странах Евросоюза в странах Балтии уровень безработицы снижается. В 18 странах- членах Евросоюза уровень безработицы за год вырос, в 7 странах безработица уменьшилась, на прежнем уровне осталась в Дании и Венгрии, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.

Самый высокий рост безработицы зафиксирован в Греции (с 18,9% дo 26%), Кипре (с 9,5% дo 14%), Испании (с 23% дo 26,6%) и Португалии (с 14,1% дo 16,3%).

Наибольшее снижение безработицы в 3-м квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года зарегистрировано в Эстонии – с 12,1% до 9,5%. На 2-м месте – Латвия, добившаяся снижения уровня безработицы на 1,6% (с 15,7% до 14,1%), Топ 3 замыкает Литва, где безработица уменьшилась с 13,9% до 12,5%.

По данным Eurostat, общее количество безработных в Евросоюзе – 26,1 млн.человек, что соответствует 10,7% от всей рабочей силы. В еврозоне без работы 18,8 млн. человек. Это составляет 11,8% - рекордно высокий уровень безработицы с начала отслеживания этих данных в 1995 году.