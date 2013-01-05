В крымской налоговой недовольны, что доходы от курортной отрасли ниже реального

В 2012 году доходы местных бюджетов курортных регионов Крыма за счет налоговых поступлений увеличились на 9,3 млн грн. и составили 246,5 млн. грн.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы (ГНС) в АРК Сергей КРЮКОВ, передает пресс-служба ГНС в Крыму.

Удельный вес курортной отрасли в общем объеме налоговых поступлений в местные бюджеты в прошедшем году составил 6,6 процентов. По словам КРЮКОВА, налоговые поступления в местные бюджеты курортных регионов автономии остаются ниже реального потенциала.

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