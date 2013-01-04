Российская налоговая система привлекательна прозрачностью и стабильностью

Россия и российская налоговая система привлекательна для налогоплательщиков не столько низкой ставкой налога, сколько прозрачностью своей налоговой системы и стабильностью налогового администрирования.

Об этом в пятницу заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, комментируя предоставление выдающемуся французскому актеру Жерару Депардье российского гражданства.

Глава ФНС пояснил, что "дело, конечно, же не в ставке налога. Если бы дело заключалось только в ставке налога, то у господина Депардье было бы огромное количество альтернатив. Например, Арабские Эмираты, Белоруссия, Андорра, Казахстан, Болгария и некоторые другие страны, где эта ставка ниже, чем в России".

Михаил Мишустин уверен: "Дело в том, что наша налоговая политика и налоговое администрирование в последние десять лет демонстрируют предсказуемость, стабильность и конкурентоспособность по сравнению с другими странами и имеют не только фискальный, но и стимулирующий характер", передают интернет-СМИ.