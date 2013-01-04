Утвержден порядок повышения зарплат бюджетников в 2013 году

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утвердив правила использования в 2013 году бюджетных ассигнований, предусмотренных Минздраву РФ, Минтруда и соцзащиты, Минобрнауки и Минкультуры РФ на повышение зарплат бюджетников.

Проект постановления внесен Минтрудом России в рамках реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", сообщается на сайте правительства РФ.

Средства выделяются согласно указу президента от 7 мая 2012 года "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", где правительству было поручено обеспечить увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза.

Предусматривается довести до средней в соответствующем регионе РФ среднюю заработную плату педагогов в образовательных учреждениях общего образования в 2012 году, а в дошкольных образовательных учреждениях — в 2013 году.

К 2018 году довести до средней по региону зарплату работников учреждений культуры и преподавателей и мастеров ПО образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.

К 2018 году средняя заработная плата научных сотрудников, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и врачей должна быть увеличена до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе.

К 2018 году средняя заработная плата соцработников, среднего и младшего медицинского персонала должна вырасти до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе, для работников, имеющих высшее медицинское иное высшее образование — до 200%.