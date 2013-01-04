Янукович: Украина может адаптировать свои законы к нормам ТС

Президент Украины Виктор Янукович выразил мнение, что Украине стоит рассмотреть возможность адаптации своего законодательства к некоторым нормам Таможенного союза (ТС), куда входят Россия, Белоруссия и Казахстан.

Украинский лидер заявил в своем интервью журналистам: "Считаю, что Украине стоит рассмотреть возможность адаптации в национальном законодательстве тех норм Таможенного союза, которые бы не противоречили нашим международным обязательствам. Сейчас над этим вопросом работают эксперты с обеих сторон", — цитирует Януковича газета "Комсомольская правда в Украине".

Президент рассказал: планировалось, что к 18 декабря будут готовы конкретные предложения по адаптации Украины к нормам Таможенного союза, но экспертам пока не удалось согласовать все нюансы будущих договоренностей. По словам Януковича, Украина сегодня ищет инструменты и возможности для взаимовыгодного сотрудничества с интеграционным объединением России, Белоруссии и Казахстана.

Напомним, Украина ранее заявила о своем стратегическом курсе на евроинтеграцию, а в конце 2013 года власти страны планируют подписать с Евросоюзом соглашение об ассоциации. Вместе с тем, было также заявлено и о намерении Киева постепенного присоединения к некоторым правилам Таможенного союза. В случае вхождения Украины в Таможенный союз, Москва обещает Киеву, что снизит цены на энергоносители.