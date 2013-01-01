Палата представителей США проголосует за соглашение Байдена-Макконнелла

Сенат США 31-го декабря поддержал бюджетное соглашение, достигнутое между вице-президентом США Джозефом Байденом и главой республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом, решение остается за палатой представителей.

Соглашение Байдена-Макконнелла предусматривает рост налогов для американцев, чей годовой доход превышает 400 тысяч долларов (450 тысяч для семей).

Таким образом, США избежали "фискального обрыва", одновременного снижения бюджетных расходов и налоговых льгот на 600 миллиардов долларов суммарно.

Палата представителей США, как сообщают СМИ США, должна проголосовать по вопросу принятия соглашения уже сегодня, 1 января, президент США Барак Обама призвал палату принять соглашение.