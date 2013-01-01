В США "фискальный обрыв" перенесен на пару месяцев, республиканцы согласились повысить налоги для обеспеченных сограждан и отложить решение вопроса о сокращении бюджетных расходов на два месяца.

Без достигнутого соглашения, напомним, США грозил автоматический секвестр бюджета на 1,2 триллиона долларов, в сочетании с единовременным резким повышением налогов, США оказались бы в ситуации "фискального обрыва".

Как сообщают СМИ США, между американским Белым домом в лице вице-президента Джозефом Байденом и лидерами конгресса достигнуты договоренности. Республиканцев в сенате США представляет Митч Макконнелл.