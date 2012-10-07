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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика

Британия готова наложить вето на новый бюджет Евросоюза

, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото EPA/ИТАР-ТАСС
Фото EPA/ИТАР-ТАСС

В Великобритании в  преддверии ежегодной конференции Консервативной партии премьер-министр королевства Дэвид Кэмерон заявил о том, что страна может воспользоваться правом вето в отношении нового бюджета Евросоюза.

"При необходимости мы можем наложить вето на новый бюджет Евросоюза", - выразил уверенность глава кабмина в прямом эфире Би-би-си, добавив, что в ЕС должно быть два разных типа бюджетов - "один для стран в еврозоне и отдельный для тех, кто в ней не находится, включая Великобританию".

Кэмерон также отказался от введения налога на роскошь, но не исключил появления дополнительных мер налогообложения для богатых жителей Великобритании, добавив, что вместо сокращения услуг по образованию и здравоохранению, он хотел бы увидеть преимущества сокращения количества законопроектов.

Комментируя программу госбюджета, премьер заметил, что правительство "должно найти пути сокращения расходов на 16 млрд фунтов /около 26 млрд долларов/ в госбюджете на 2015-2016 года". Это должно начаться еще до всеобщих выборов и мы должны сделать это", - отметил Кэмерон.

Переговоры по новому бюджету ЕС пройдут в 2014-2020 годах.

ЛБ

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