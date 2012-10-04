Лукашенко: к 2015 году у России, Белоруссии и Казахстана будет одна экономика

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4 октября 2012, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александра Лукашенко рассказал в эксклюзивном интервью, что к 2015 году страны, вошедшие в Единое экономическое пространство, станут экономически одним государством.

"Все ведь от экономики. И все это Беларусь получила так же, как Россия и Казахстан. Здесь нельзя говорить о преимуществах только Беларуси. Но я еще раз подчеркну – наша экономика более экспортно-ориентированная. Поэтому для нее важно отсутствие всяких барьеров. Мы по этому пути идем очень быстро, и к 2015 году, если мы действительно добьемся реализации наших договоренностей по созданию Евразийского союза, вообще будет экономически одно государство. Там никаких препон быть не должно. И никакой разницы между Россией, Беларусью и Казахстаном быть не должно, в противном случае не будет этого союза", — сказал белорусский лидер.

С созданием Единого экономического пространства на территории трех стран – России, Белоруссии и Казахстана — субъекты хозяйствования могут торговать на этом пространстве, за исключением каких-то моментов, свободно, передает Вести.ру. "Для бизнеса появилась свобода, для предприятий, для индивидуальных предпринимателей", — заключил Лукашенко.