Авиакомпания «Кубань» начала массово увольнять сотрудников

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4 октября 2012, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

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Авиакомпания «Кубань», контролируемая структурами бизнесмена Олега Дерипаски, приступила к первой волне сокращений персонала из-за вывода из парка самолетов Як-42. В Росавиации, тем временем, не исключают, что у попавшего в затруднительное положение авиаперевозчика может быть отозван сертификат эксплуатанта.

Как сообщил председатель профсоюзного комитета летного состава авиакомпании «Кубань» Владимир Рыжаков, с окончанием «высокого сезона» авиаперевозок «Кубань» приступает к увольнению 300 сотрудников авиационно-технической базы и отправляет пилотов Як-42 на переобучение.

«В конце октября 2012 года планируется прекратить полеты Як-42. Из-за этого решения более чем 300 сотрудникам авиакомпании «Кубань» придется искать новую работу. Планируется уволить работников авиационно-технической базы - тех людей, которые обслуживают самолеты Як-42. На сегодняшний день уведомления уже получили 100 человек», - сообщил Рыжаков.

Он добавил, что пилотов Як-42 решено отправить на переобучение на более современные воздушные суда и выразил надежду, что 80-летняя авиакомпания продолжит свое существование.

Всего в компании работают 900 человек, то есть количество работников сократится в 1,5 раза.

По мнению Рыжакова, основной причиной является бедственное финансовое положение компании, которая больше не может содержать персонал в прежнем объеме. «Проблемы «Кубани» начались после объединения со Sky Express, у них долгов было немеряно, они все перешли сюда, удвоились», говорит Рыжаков

Между тем, источник в Росавиации не исключил, что в ближайшее время агентством может быть снова поставлен вопрос об отзыве сертификата эксплуатанта «Кубани», поскольку компания «явно неспособна вести экономическую деятельность». В настоящее время совокупные долги компании составляют примерно 5 млрд руб.

В этом году в Росавиации уже обсуждалась возможность приостановки деятельности авиакомпании. «Главное опасение - что компанию перестанут обслуживать и заправлять, что может привести к внезапной остановке, и тогда придется выделять средства из бюджета на развоз пассажиров, как это было с авиакомпанией «Континент», - заявил источник в агентстве.

В то же время эксперты отрасли не ожидают, что в случае отзыва лицензии у «Кубани» рынок испытает шок, подобный тому, что был вызван банкротством альянса Air Union. Авиаперевозчик является заметным игроком лишь на региональном уровне, и его остановка может заметно повлиять только на ситуацию на юге России.

Ранее сообщалось, что International Lease Finance Corporation (ILFC) подала иск на 5,6 млн рублей к ООО «Базовый Элемент» («БазЭл») за долги по лизингу самолетов Boeing-737. Иск был подан 5 сентября 2012 г. Также согласно базе данных ВАС РФ, с начала августа целую серию исков к «Кубани» подали аэропорт «Внуково» и компания «Внуково Хэндлинг» (вместе чуть более 30 млн рублей).

Авиакомпания «Кубань» была создана в 1993 г. на основе Краснодарского авиаотряда, с 2004 г. входит в холдинг «Базовый элемент» О.Дерипаски. Сразу после покупки «БазЭл» заявлял о планах обновить авиапарк компании и расширить маршрутную сеть, однако они так и не были реализованы.

С начала текущего года финансовое положение компании резко ухудшилось – увеличился долг, рейсы все чаще выполняются с задержками, растет задолженность по зарплате сотрудникам. На этом фоне менеджмент компании весной этого года объявил о сокращении авиапарка и штата. По неофициальным данным, уже осенью в «Базовом элементе» рассмотрят вопрос о дальнейшей судьбе убыточного авиаперевозчика, при этом нельзя исключить и вариант его ликвидации.

В настоящее время в парке авиакомпании «Кубань» три самолета A-319, шесть Boeing-737 и шесть самолетов Як-42, которые с осени текущего года выводятся из эксплуатации, а денег на покупку новых машин по словам того же Владимира Рыжакова, нет. В настоящее время «Кубань» выполняет полеты по девяти внутренним и четырем международным маршрутам.

Ранее главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров высказывал РБК свое мнение, что «бизнес-модель, которая реализуется при управлении «Кубанью», неэффективна и де факто убыточна. Она не позволяет не только обновлять парк воздушных судов, но и наращивать его».

Авиакомпания уже давно в кризисе - жить на авиаперелетах между Краснодаром и Москвой можно только пока ты монополист. Объединение со Sky Express не принесло ожидаемого успеха - не срослось, хотя потенциал должен был только возрасти – «Кубань» сейчас летает на судах Sky Express. Крах компании неизбежен, отмечает эксперт.