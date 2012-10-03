Власти Москвы выставили на аукцион четыре городских рынка

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3 октября 2012, 10:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

nedvizhimost.slando.ru

Власти Москвы выставили на продажу четыре городских рынка: Даниловский, Кунцевский, Лефортовский и Велозаводский. Руководитель департамента имущества города Москвы Наталья Бочарова сообщила, что запланировано проведение аукциона по продаже стопроцентных пакетов акций рынков, принадлежащих городу.

Стартовая стоимость - свыше 7,5 млрд. рублей. Торги состоятся 22 ноября. По словам чиновника, рынки сохранят функциональное назначение, но в каждом случае может быть принято индивидуальное решение о возможной перестройке объекта недвижимости, расположенного на этом участке.