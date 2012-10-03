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//Экономика

Россия примет участие в генсовете ВТО в качестве полноправного члена

3 октября 2012, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

Россия сегодня впервые примет участие в генеральном совете Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве в качестве полноправного члена. Российскую делегацию возглавит Максим Медведков, руководитель департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ.

Медведков являлся главой российских переговорщиков по условиям присоединения Российской Федерации к ВТО.

Делегация начнет в Женеве, как ожидается, первые консультации с партнерами по ВТО по претензиям о продолжении применения рядом стран-членов ограничительных мер в отношении поставок российских товаров на свои рынки. Со стороны ВТО были подняты вопросы по введению в России утилизационного сбора на транспортные средства, сохранению высоких импортных пошлин на ряд товаров.

Напомним, Россия стала 156-м членом Всемирной торговой организации 22 августа 2012 года после многолетних переговоров с организацией. ВТО - международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является правопреемницей действовавшего с 1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле.

ИЧ

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