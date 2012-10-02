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2 октября 2012, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин во вторник на инвестиционном форуме "Россия зовет!" сообщил, что правоохранительные органы получили от него указание проверить деятельность "Газпрома". "Газпром" проверят на предмет закупок по завышенным ценам.

По словам главы государства, поручение правоохранительным органам он давал неоднократно. "Там они постоянно работают. Накопают что-нибудь, дай Бог, значит того и посадят", - сказал Путин.

Он отметил, что только этой меры недостаточно.: "Нужно менять экономику компаний подобного рода и обеспечить доступ к транспортным системам, прежде всего к трубопроводному транспорту. Это основное, что нужно сделать"

Путин напомнил, что наценки при закупках существуют не только в России. Президент привел пример европейских стран, где газ, перед тем, как дойти до конечного потребителя, проходит через несколько компаний-перекупщиков, передает Вести.ру.

"Давайте мы будем смотреть на всю цепочку - от добычи до конечного потребителя. И вот если мы с вами так вот консолидировано и беспристрастно на все посмотрим, то, наверное, добьемся результата", - сказал Путин и пояснил:

"Мы не должны поступать, так как поступают коллеги в Европе, принимая "третий энергопакет", когда они выделяют в отдельный бизнес добычу, в отдельный бизнес - распределение и транспорт".