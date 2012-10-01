"Газпром" подписал контракт с Индией на 20 лет

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1 октября 2012, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта energobelarus.by

Gazprom Marketing & Trading Singapore и индийская GAIL подписали 20-летний контракт на поставку сжиженного природного газа.

Как сообщается в совместном пресс-релизе, объем поставок составит 2,5 млн тонн в год (3,5 млрд куб. м газа в год), передали ВестиФинанс. Ожидается, что поставки начнут осуществляться с 2019 г.

Также отмечается, что формула цены в контракте будет зависеть от привязки к цене на нефть. Поставки будут осуществляться на терминалы Dahej, Dabhol и Kochi с помощью мощностей "Газпрома".

"Газпром" рассматривает Индию как один из ключевых рынков сбыта. Кроме того, перспективным для "Газпрома" являются Япония и другие азиатские страны.