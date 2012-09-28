До конца 2012 года Узбекистан присоедиинится к ЗСТ СНГ

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28 сентября 2012, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Глава исполкома Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев, выступая в пятницу в Ялте на Совете глав правительств Содружества, сообщил, что Узбекистан присоединится к зоне свободной торговли СНГ до конца 2012 года.

Сергей Лебедев сказал: "Принято решение, что Узбекистан станет девятым участником ЗСТ до конца года", - цитирует его РИА Новости.

Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ был подписан 18 октября 2011 года восемью странами - Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Украиной. При этом Азербайджан, Туркмения и Узбекистан заняли особую позицию - они выразили желание дополнительно проработать вопрос о присоединении к договору.

Договор о ЗСТ должен обеспечить необходимые условия для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ и создать благоприятные условия для дальнейшего углубления интеграции на основе норм Всемирной торговой организации. Он заменит ныне действующие между государствами-участниками СНГ соглашения о свободной торговле - как двусторонние, так и многосторонние.

В четверг СМИ сообщили, что договор о ЗСТ ратифицировал парламент Молдавии. Таким образом, на сегодняшний день из восьми подписавших документ соглашение ратифицировали пять стран: Россия, Белоруссия, Украина, Армения и Молдавия.