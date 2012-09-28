Мировые цены на нефть растут

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28 сентября 2012, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

В пятницу мировые цены на нефть выросли на фоне новостей из Испании. Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI по данным на 9.52 мск поднялась на 0,46 доллара, или 0,50%, - до 92,31 доллара за баррель.



При этом цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,33 доллара, или 0,29%. Об этом сообщает РИА Новости. Этот показатель составил 112,34 доллара за баррель.