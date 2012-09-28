Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Мировые цены на нефть растут

28 сентября 2012, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

В пятницу мировые цены на нефть выросли на фоне новостей из Испании. Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI по данным на 9.52 мск поднялась на 0,46 доллара, или 0,50%, - до 92,31 доллара за баррель.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,33 доллара, или 0,29%. Об этом сообщает РИА Новости. Этот показатель составил 112,34 доллара за баррель.

ЕЛ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан