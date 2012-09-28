Жадность владельца Ачинского ГК ведет к экологическим проблемам

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28 сентября 2012, 09:51 [«Аргументы Недели», Борис Гранкин ]

vg-news.ru

Износ оборудования на крупнейшем в России производстве глинозема - Ачинском глиноземном комбинате (АГК) - достиг критического уровня. Предприятие становится опасным для города и его жителей. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Седов и один из старейших работников комбината - Александр Пивнев.

«На Ачинском глиноземном комбинате работает 11 печей. Жадность Олега Дерипаски, нынешнего владельца предприятия привела к тому, что ремонт газоочистных сооружений не производится. Если в советское время ремонт, подразумевающий полную замену внутренностей электрофильтров, проводился каждые пять лет, то Дерипаска новый владелец принял новую стратегию - делать его раз в 10 лет. Понятно, что если раньше ремонтные работы проводились каждые пять лет, то за этот срок все изнашивалось и сгорало», - сообщил Александр Пивнев.

По его словам, ранее специалисты по ремонту газоочистного оборудования были объединены в отдельное управление, в котором работало около тысячи человек, тогда как в настоящее время на этом участке работает всего 90 человек.

В феврале 2012 года в цехе гидрохимии Ачинского глиноземного комбината произошел взрыв. По мнению Седова, именно это событие стало толчком к тому, чтобы серьезно заняться проблемами, связанными с деятельностью «РУСАЛа» на территории Красноярского края.

«Руководство АГК заявило, что этот взрыв – едва ли не штатная ситуация и попыталось свалить всю вину на сотрудников комбината. Однако информация, которую мне сообщают некоторые инженерно-технические работники АГК, говорит о том, что износ оборудования на комбинате достиг критического уровня, а вместо серьезной модернизации, руководство АГК лишь декларирует намерения», - сообщил депутат.

По поводу сложившейся ситуации депутат направил несколько запросов в региональные ведомства. В документе, полученном из краевого министерства промышленности, утверждалось, что «причиной инцидента явилось грубое нарушение правил эксплуатации со стороны обслуживающего персонала». Аналогичный ответ был дан прокуратурой края и Ростехнадзором. В ответе Росприроднадзора называется сумма штрафов, наложенных на «Русал Ачинск» за два года, которую сам депутат называет «смешной» – 223 тысяч рублей. В ответе председателя краевого правительство сообщается, что предельно допустимый валовый выброс АГК не соответствует нормативу, однако ситуацию должны исправить к 2016 году.

От деятельности комбината страдает не только атмосферный воздух, но и главная водная артерия Ачинска и источник питьевой воды нескольких районов края - река Чулым. По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Ачинска в 2011 году в составили 44,425 тысяч тонн. При этом основной вклад в выбросы загрязняющих веществ вносит АГК, его выбросы в 2011 году составили 38,654 тысячи тонн, что составляет 87% от общего объема. Объем выброса сточных вод, имеющих загрязняющие вещества предприятий Ачинска составил 44,6 млн куб. м. Основную долю в загрязнение сточных вод также вносит АГК. По данным Управления Росприроднадзора, в 2011 году объем образования отходов комбината составил 11,8 млн т.

Кроме глиноземного предприятия в городе работает цементный завод, владельцем которого также являются структуры Олега Дерипаски. «На нем работает две печи, на которых действует такая же газоочистка как и на глиноземном предприятии. На цементном заводе газоочистное оборудование не ремонтируется вовсе», - указал Пивнев. По его словам, в огородах и садах Ачинска лежит глиноземная щелочная пыль и пыль цементная. Убедиться в этом несложно – достаточно оставить машину на ночь около комбината.

Пивнев подчеркнул, что до прихода нового владельца на предприятии существовало управление, специальные структуры, надзорные органы. «Сейчас все эти структуры упразднены - Дерипаска лишь выкачивает из предприятий деньги, забирая всю прибыль. Даже произошедший на предприятии взрыв не стал мотивом для полноценной реконструкции. Деньги, которые выделили после случившегося, пошли лишь на ликвидацию аварии – ведь не если не ликвидировать последствия, остановится технологический процесс, а значит, перестанет поступать прибыль», - добавил Пивнев.

В начале мая 2012 года в городе был создан Экологический общественный совет. В него вошли представители надзорных и контролирующих органов, сотрудники муниципальных властей города и Ачинского района, общественные деятели и руководители крупных предприятий Ачинска. По мнению Пивнева, члены совета говорят правильные вещи, но их никто не слушает и «дальше разговоров дело не идет».

Вице-президент Центра политических технологий Георгий Чижов:

- Проблема Ачинского глиноземного комбината вполне типична для приватизированных российских предприятий. Далеко не во всех случаях новые собственники стали принципиально перестраивать и модернизировать доставшиеся им промышленные активы. Зачастую выгоднее оказалось извлекать максимальную прибыль из существующих производств, «оптимизируя» затраты за счёт экономии на регламентных работах.

Сколько было разговоров на эту тему после трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС (которая, кстати, снабжает электроэнергией многие предприятия «Русала»). Но время прошло, всё подзабылось, а призраки техногенных и экологических катастроф по-прежнему маячат над многими российскими городами. В Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2010 году» Ачинск назван среди абсолютных лидеров по промышленному загрязнению в стране. А в числе крупнейших источников атмосферных выбросов в городе – Ачинский глиноземный комбинат.

Серьезные претензии предъявляют экологи и к другим предприятиям «империи» Олега Дерипаски. Если взять теперь уже региональный доклад «Об экологической обстановке в городе Красноярске и мерах по охране окружающей среды в 2011 году», выбросы ОАО «Русал Красноярск» составили 66 906 тонн – 86,4% от всех загрязнений в Советском районе краевого центра.

На мой взгляд, говоря об эффективности управления промышленными активами, нельзя упускать из виду экологическую и социальную составляющую. И если крупнейшие собственники не желают по своей инициативе вкладывать средства в безопасность производств, призвать их к порядку обязано государство.