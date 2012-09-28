Рогозин: Приморский край должен иметь приоритет в развитии экономики

//Экономика

28 сентября 2012, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о том, что города Дальнего Востока должны иметь приоритет в социально-экономическом развитии. Владивосток и Хабаровск по динамике роста должны быть наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.



Такое заявление Рогозин сделал в ходе деловой поездки по Приморскому краю. "Лично я не согласен с некоторыми своими коллегами, которые считают, что Россия должна ориентироваться преимущественно на западных партнеров", - отметил вице-премьер, передает РИА Новости. По его словам, "в экономическом развитии мы должны ориентироваться не только на Запад, но и на Восток, где динамично развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона".