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//Экономика

Рогозин: Приморский край должен иметь приоритет в развитии экономики

28 сентября 2012, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о том, что города Дальнего Востока должны иметь приоритет в социально-экономическом развитии. Владивосток и Хабаровск по динамике роста должны быть наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Такое заявление Рогозин сделал в ходе деловой поездки по Приморскому краю. "Лично я не согласен с некоторыми своими коллегами, которые считают, что Россия должна ориентироваться преимущественно на западных партнеров", - отметил вице-премьер, передает РИА Новости. По его словам, "в экономическом развитии мы должны ориентироваться не только на Запад, но и на Восток, где динамично развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона".

ЕЛ

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