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//Экономика

Бюджет на будущий год предусматривает 2,5 трлн руб на здравоохранение

28 сентября 2012, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Правительства Дмитрий Медведев заявил о том, что проект бюджет России на будущий год предусматривает 2,5 триллиона рублей на сферу здравоохранения. Такое заявление премьер сделал  в своем видеоблоге.

По словам председателя Правительства, расходы на образование в бюджете 2013-2015 годов запланированы в размере 627 миллиардов рублей. "Мы сохранили все расходные обязательства и в здравоохранении. В 2013 году на этом направлении будет израсходована огромная сумма - 2,5 триллиона рублей, а регионы получат деньги на оплату льготных лекарств (это порядка 40 миллиардов рублей), средства на другие цели, включая высокотехнологичную медицину",- отметил Медведев.

Он также подчеркнул, что это "очень важно, потому что многие наши граждане стоят в очереди, достаточно подолгу, для проведения тех или иных высокотехнологичных медицинских операций", передает РИА Новости.  В 2013-2015 дополнительно на сферы образования и науки, отметил премьер, будет выделено почти 133 миллиарда рублей, в целом же расходы на образование превысят 627 миллиардов рублей.

ЕЛ

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