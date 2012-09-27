Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Цены на нефть растут на фоне публикации данных по безработице в США

27 сентября 2012, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

В четверг, 27 сентября, мировые цены на нефть растут на фоне публикации статистики по безработице в США. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,22 доллара.

Этот показатель составил 91,2 доллара за баррель. При этом цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 1,57 доллара, или 1,43% - до 111,61 доллара за баррель, передает РИА Новости. Стоит отметить, что за неделю, завершившуюся 22 сентября, число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 26 тысяч, составив 359 тысяч.

ЕЛ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В октябре 2018 года Генпрокуратура Латвии завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев. Данный факт…