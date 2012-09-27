Цены на нефть растут на фоне публикации данных по безработице в США

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27 сентября 2012, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

В четверг, 27 сентября, мировые цены на нефть растут на фоне публикации статистики по безработице в США. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,22 доллара.



Этот показатель составил 91,2 доллара за баррель. При этом цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 1,57 доллара, или 1,43% - до 111,61 доллара за баррель, передает РИА Новости. Стоит отметить, что за неделю, завершившуюся 22 сентября, число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 26 тысяч, составив 359 тысяч.