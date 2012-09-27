В четверг торги на российском рынке акций завершились ростом индексов

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27 сентября 2012, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

В четверг, 27 сентября, торги на российском рынке акций завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ вырос на 0,53% - до 1453,09 пункта, а индекс РТС - на 1,22%, до 1474,7 пункта.



При этом отмечается, что объем торгов на российском фондовом рынке сегодня превысил 369 млрд руб. К концу четверга лидерами роста стали акции "Распадской" (+9,75%) и котировки "Мосэнерго" (+4,75%), передает РБК. На 1,93% выросли в цене бумаги "Роснефти", обыкновенные акции Холдинга МРСК - на 1,89%.