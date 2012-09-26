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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Экономика

По итогам торгов рубль упал к доллару более чем на 40 копеек

26 сентября 2012, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

В среду российский рубль значительно подешевел к доллару и евро. Как свидетельствуют данные биржи ММВБ-РТС, курс доллара расчетами "завтра" вырос на 41 копейку - до 31,37 рубля, курс евро увеличился на 16 копеек - до 40,27 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 29 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, передает РИА Новости. Этот показатель вечером 26 сентября составил 35,37 рубля.

ЕЛ

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