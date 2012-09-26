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//Экономика

В систему ОСАГО внесли большие изменения

26 сентября 2012, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

В систему ОСАГО внесли большие изменения
фото с сайта m.deita.ru

Заместитель министра финансов России Алексей Саватюгин заявил, что министерство финансов подготовило большой пакет изменений в системе ОСАГО. Об этом сообщает в среду радиостанция "Эхо Москвы".

Замминистра отметил, что в предлагаемых его ведомством новых мероприятиях, в частности, будет происходить увеличение выплат пострадавшим, также предполагается введение так называемого ценового коридора. По его словам, в будущем тарифы ОСАГО будут неизбежно повышаться, но это будет происходить одновременно с повышением ответственности страховщиков и с сокращением издержек для страховщиков.

СБ

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