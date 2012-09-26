Минэнерго: В конце осени может возникнуть дефицит бензина

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26 сентября 2012, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта officemonitor.ru

Руководитель Минэнерго Александр Новак на правительственной комиссии по ТЭКу заявил, что в нескольких российских регионах в конце осени может возникнуть дефицит бензина, об этом сообщает "РБК daily".

По данным Минэнерго, общий дефицит бензина в октябре-ноябре оценивается в 400 тысяч тонн топлива, или 15% месячного потребления в России. Среди отдельных регионов выделяется Москва, где дефицит может составить 69 тысяч тонн в октябре и 62 тысячи тонн в ноябре.

В министерстве пояснили, что дефицит бензина вызван ростом спроса на топливо и остановкой на плановый ремонт ряда нефтеперерабатывающих заводов.

Минэнерго предложило нефтяным компаниям ограничить экспорт бензина на время дефицита, включая поставки на собственные АЗС за рубежом, а также максимально загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы.