Идея резкого реформирования рынка нефти с треском провалилась

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25 сентября 2012, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Оппозиция нефтяного бизнеса оказалась настолько сильной, что в результате IOSCO решила отозвать свои предложения по резкому реформированию мирового рынка нефти, и в финальном документе отметила, что считает правильным ценообразование на основе существующей системы ставок.

Ранее IOSCO (Международная организация комиссий по ценным бумагам), объединяющая национальные органы регулирования рынка ценных бумаг, выступила с предложением ужесточить регулирование за ценообразованием на рынке нефти. В частности, под новые правила должны были попасть и цены на нефть марки Brent. В переговорах участвовали МЭА, ОПЕК и такие крупные компании, как Shell и Франция.

Напомним, вопрос о ценовом регулировании на нефтяном рынке остро встал в связи со скандалом вокруг манипулирования ведущими мировыми банками ставкой LIBOR. Регуляторы решили проверить, нет ли подобных сговоров на рынке "черного золота".