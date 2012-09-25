Минфин: Федеральный бюджет-2012 может быть исполнен с профицитом

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак заявил российским журналистам в Мехико, где проходила встреча замминистров финансов и глав Центральных банков G20, что федеральный бюджет России-2012, скорее всего, будет исполнен с профицитом.

Сергей Сторчак сказал: "Если мы и будем иметь дефицит, то в очень разумных пределах, а скорее всего, может быть, закончим текущий год, как и прошлый, с достаточно солидным профицитом", передает РИА Новости.

Напомним, в середине сентября Минфин РФ сообщил, что профицит федерального бюджета в январе-августе 2012 года, по предварительной оценке, составил 529,39 млрд рублей, или 1,4% ВВП. А первичный профицит за отчетный период достиг 751,03 млрд рублей.