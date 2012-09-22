Компания РЖД приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования

РЖД приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования. Временно и только на те, что стоят в расписании с 26 октября, причина - законопроект, поступивший в Госдуму о новом переходе на "зимнее время", который может произойти 28 октября.

В РЖД пояснили, что временное прекращение продажи билетов необходимо для возможной корректировки расписания и графиков движения поездов - как дальнего следования, так и пригородных, и грузовых, передал ТВЦ. Новый график, на всякий случай, уже разрабатывается специалистами транспортной компании.