Цены на нефть растут на фоне данных из США

Мировые цены на нефть повышаются на фоне макроэкономической статистики из крупнейшего потребителя сырья - США. Также свою роль сыграла информация от ОПЕК. Об этом свидетельствуют данные торгов.



По данным к 20.06 мск стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,24% - до 92,53 доллара за баррель. При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,3%, передает РИА Новости. Этот показатель составил 109,6 доллара за баррель.