ЦБ: Международные резервы РФ увеличились

Как сообщает в четверг Банк России, международные резервы России за неделю увеличились на $5,6 млрд. и на 14 сентября составили $522,8 млрд. На 7 сентября объем резервов составлял $517,2 млрд.

Напомним, рекордного значения международные резервы РФ достигли в начале августа 2008 года, тогда их объем составил $598 млрд. А во время кризиса в 2009 году объем резервов уменьшился до $376 млрд.

Для справки. Международные резервы - это финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других активов. В состав международных резервов также входит часть средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, номинированная в иностранной валюте и размещенная на счетах в Банке России.