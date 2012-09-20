Власти Чечни намерены восстановить промышленность за 5 лет

Власти Чеченской Республики намерены в течение 5-7 лет восстановить промышленность и довести развитие экономики до уровня 1991 года. Об этом заявил глава республиканского парламента Дукуваха Абдурахманов.



По его словам, "учитывая человеческий потенциал, команда Рамзана Кадырова сможет за 5-7 лет восстановить промышленность". "Это будет мощная республика с огромным потенциалом", - сказал Абдурахманов, передает РИА Новости. В этом случае экономические показатели могут достигнуть тех же, что были в 1991 году, подчеркнул Абдурахманов. По мнению чиновника, если в республике будет восстановлена промышленность, тогда Чечне не потребуется каких-либо дотаций или субсидий федерального центра.