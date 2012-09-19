После критики Путина Минфин делает бюджетный маневр

После резкой критики президента РФ Владимира Путина федерального бюджета министр финансов Антон Силуанов в среду заявил, что выполнение указов президента является приоритетным и сейчас Минфин делает бюджетный маневр.

Антон Силуанов сказал: "Для нас выполнение указов президента является приоритетным, для всех министерств и ведомств это является первоочередным делом. И мы сейчас делаем бюджетный маневр для того, чтобы найти на них ресурсы".

По словам министра, на выполнение указов президента РФ от 7 мая запланировано 1,145 триллиона рублей. В 2013 году общий объем средств на реализацию указов составляет 277 миллиардов рублей, на 2014 – 381 миллиард рублей, на 2015 – 487 миллиардов рублей.

"В целом бюджет не меняет свою направленность. Все параметры бюджета остаются в том же формате, что мы и вносили. Бюджет остается в формате бюджетных правил, которые мы вносили. Никаких перемен и изменений в бюджете не происходит", – добавил министр финансов.

Он также отметил, что любая пенсионная реформа может быть реализована в рамках запланированного бюджета, передает РИА Новости.